GiedRé à Bruxelles pour un spectacle exclusif

Après deux saisons à composer des chansons pour les chanter sur France Inter (dans “C’est encore nous !” de Charline Vanhoenacker), GiedRé s’est dit (en français dans le texte) :

" Oh tiens ! Mais pourquoi je ne leur donnerais pas une deuxième vie, à ces chansons, un peu plus longue que leur 3 minutes d’existence sur les ondes ? Non parce que c’est vrai quoi, trois minutes ça ne fait pas beaucoup ".

Et en effet, trois minutes, ça fait court comme vie. Et les chansons, elles étaient tristes d’avoir existé si peu. Alors, pour les consoler, GiedRé les emmène en tournée, pour qu’elles existent davantage.