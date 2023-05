Gibraltar : des orques coulent des bateaux et enseignent aux plus jeunes comment faire

Le 4 mai dernier, trois orques ont attaqué un yacht, de nuit, dans le Détroit de Gibraltar. Un incident qui se produit de plus en plus souvent le long des côtes espagnoles.

Comme l’explique le skipper Werner Schaufelberger, "Il y avait deux orques plus petites et une plus grande. Les petites ont secoué le gouvernail à l'arrière, tandis que la grande a reculé à plusieurs reprises et a percuté le navire de plein fouet sur le côté."

Plus étonnant encore, l’orque plus âgée semblait apprendre aux plus jeunes comment couler le bateau. "Les deux petites orques ont observé la technique de la plus grande et, avec un léger élan, elles ont à leur tour percuté le bateau. Les garde-côtes espagnols ont secouru l'équipage et remorqué le bateau jusqu'à Barbate, mais il a coulé à l'entrée du port", a déclaré le skipper.

Deux jours plus tôt, le 2 mai, ce ne sont pas moins de six orques qui ont attaqué un autre bateau. Selon Greg Blackburn, qui se trouvait à bord du navire, la mère orque enseignait à son petit comment foncer sur le gouvernail. "Il s'agissait sans aucun doute d'une forme d'éducation, d'enseignement."