Gibraltar, aux mains des Britanniques depuis plus de 240 ans, bientôt rendu aux Espagnols ?

Il y a 240 ans, le 7 février 1783, se clôturait le grand siège de Gibraltar. Les Espagnols avaient l’ambition de reprendre ce territoire aux Anglais. Ils n’y sont pas parvenus et deux siècles et demi plus tard, le rocher est toujours britannique. Avec le Brexit, ce micro-état reviendra-t-il dans le giron espagnol ?

Le rocher de Gibraltar, c’est un territoire minuscule de 6,8 km². Si on compare aux micro-états c’est 68 fois plus petit qu’Andorre, neuf fois plus petit que Saint-Marin. Seul Monaco est plus petit avec ses 2 km².

Seconde caractéristique de Gibraltar : la frontière terrestre avec l’Espagne ne s’étend que sur 1200 mètres. C’est la raison pour laquelle le rocher est quasiment imprenable par la terre, il faut le conquérir par la mer. C’est d’ailleurs par cette voie que les Anglais s’en sont emparés en 1704 lors de la guerre de succession d’Espagne. Un conflit européen qui s’est clôturé par le traité d’Utrecht de 1713, lequel a officialisé la possession de Gibraltar par la Grande-Bretagne.