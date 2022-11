Gibier : une augmentation des prix raisonnable par rapport à d’autres produits

Nous sommes en pleine saison de la chasse et donc du gibier. Ce gibier est un peu plus cher cette année.

Le gibier est traditionnellement une viande plus coûteuse que d’autres. Il n’échappe pas à l’augmentation générale des prix. Mais celle qui le concerne est actuellement plutôt raisonnable. Elle est plus faible que l’augmentation connue par d’autres produits.

Comme chaque année, Jean-Pierre Belotte, le patron du restaurant "La tête de chou" à Huy, propose un menu gibier et il constate : "Il y a une augmentation de quelques pourcents, de quelques euros donc, qui est due, je suppose, à l’inflation de tout, le transport et tout. Le prix moyen au kilo, c’est entre 20 et 30 euros, hors TVA bien sûr, donc toujours des prix de gros.". L’an dernier, il explique que les prix se situaient : "Entre 15 et 25, selon les pièces qu’on prend. Ça a pris 5 à 10 euros, on va dire. C’est encore raisonnable. C’est répercuté sur le prix, naturellement, d’un menu puisqu’il y a ça plus l’énergie, plus ceci, plus cela…". Et quand il compare cette augmentation à celle d’autres produits : "Moi, je trouve qu’elle est plus faible. Est-ce que c’est parce que la demande n’est pas assez forte vu le temps qu’il a fait ? Et elle est plus faible par rapport à d’autres produits, le foie gras, par exemple, qui a doublé de prix. Maintenant, le gibier que j’ai, ça vient de l’étranger, je le reconnais, parce qu’ici j’ai du mal à trouver. C’est vrai que je ne vais pas chez les petits producteurs, soi-disant, mais où alors ils n’arrivent pas à en avoir, où alors c’est trop cher, quoi.".

Raphaël Defgnée est, lui, boucher à Nandrin : "Tous nos gibiers viennent des forêts d’Ardenne. Un abattoir du côté de Ciney nous fournit le gibier. Il subit une petite augmentation de prix mais je dirais que par rapport à d’autres, comme les volailles, ça reste raisonnable. Je n’ai pas vraiment fait le rapprochement par rapport à l’année passée. Il me semble qu’on est quand même sur une certaine similitude. C’est quelques pourcents. On ne peut pas parler d’une augmentation de 20 ou 30% comme on a subi dans d’autres articles. Elle est légère. Elle existe inévitablement parce que les coûts, main-d’œuvre etc., sont pour tout le monde en augmentation. Mais ça reste beaucoup moindre que ce qu’on a vécu notamment dernièrement sur les viandes de bœuf, les viandes de porc ou les viandes de volaille qui, elles, ont pris 15 ou 20% d’augmentation. L’augmentation avait déjà été assez forte il y a quelques années, je pense qu’il y a un tassement au niveau des prix du gibier. En tout cas, au niveau des gibiers de Wallonie. C’est un produit qui restera abordable et qui, pour moi, devrait être un produit phare de nos fêtes de fin d’année parce que, justement, on peut encore se faire plaisir avec un beau morceau de gibier et par rapport à des volailles, suite aux problèmes de grippe aviaire et aux problèmes d’approvisionnement, tout ce qui est gibier à plumes, comme le faisan, par exemple, pour avoir des beaux faisans tirés, de chasse, c’est plus difficile et la rareté fait le prix, qui augmente.".