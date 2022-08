Giannis, Doncic, Jokic,... Constellation de stars NBA à l’EuroBasket

Que ce soit à Cologne, Milan, Prague, Tbilissi ou Berlin, les 5 villes qui accueillent l’Euro de Basket 2022, le spectacle sera à la hauteur. Jamais le niveau d’un championnat d’Europe de Basket n’a été si relevé. Pour cette 41e édition, les plus grandes nations européennes du ballon orange, comme l’Espagne (3 victoires lors des 5 dernières éditions), la France, la Slovénie (tenante du titre), la Serbie ou encore la Grèce, seront présentes avec leurs meilleurs joueurs. Ce qui n’était pas toujours le cas lors des éditions précédentes. Du coup, on peut s’attendre à un Euro de très haut vol avec une pléiade de stars. Le spectacle peut dès lors commencer..

35 joueurs estampillés NBA

Cet EuroBasket 2022, qui s’annonce palpitant, aura à coup sûr un accent américain. On dénombre en effet pas moins de 35 joueurs estampillés NBA. Du jamais vu à un championnat d'Europe. Il faut dire que sur les 24 équipes, qui participent à cet Euro, 18 comptent en leur rang des joueurs qui évoluent outre-atlantique. Mieux, trois des quatre meilleurs joueurs du dernier championnat de NBA, participeront à cet Euro. Giannis Antetokounmpo, double MVP et champion avec les Milkwaukee Bucks en 2021, devrait mener la Grèce vers les sommets. Autre star NBA, l’intérieur serbe Nikola Jokic, double MVP en titre avec les Denver Nuggets. Il sera incontestablement la figure de proue de la Serbie. Enfin, Luka Doncic ne sera pas en reste avec la Slovénie. L’arrière des Dallas Mavericks est là pour défendre son titre de champion d’Europe décroché il y a 5 ans après une victoire en finale face à la Serbie. Si ces trois joueurs constituent les têtes d’affiche de cet Euro, on retrouvera au total une trentaine de joueurs qui évoluent dans le prestigieux championnat nord-américain sans oublier des éléments rodés aux joutes de l’Euroleague. On vous le disait, ce championnat d’Europe s’annonce spectaculaire, passionnant mais aussi très indécis.

Qui pour succéder à la Slovénie ?

Une question à laquelle il est difficile de répondre tant les équipes de pointe se sont renforcées avec la présence de joueurs qui ont l’habitude de tutoyer les sommets avec leur club ou leur franchise. L’Espagne, toujours 1ere nation au ranking européen, aura encore son mot à dire même si la Roja ne semble plus aussi fringante qu’à l’époque des frères Pau et Marc Gasol, Sergio Rodriguez et Ricky Rubio. Cela dit, avec son expérience des grands rendez-vous, l’Espagne, qui pourra quand même compter sur Usman Garuba (Houston Rockets) et les frères Hernangomez sera encore l’équipe à battre. La France (victorieuse en 2013), avec des joueurs NBA comme Rudy Gobert (Minnessota) ou Evan Fournier (New York Knicks), aura aussi une belle carte à jouer. Ce sera également le cas de la Slovénie (championne d’Europe en titre) avec ses piliers comme Doncic mais aussi Goran Dragic (Chicago Bulls) et Vlatko Cancar (Denver). Ces trois équipes, qui se sont partagé les six derniers trophées européens, souhaiteraient encore enrichir leur palmarès avec un nouveau titre. Mais d’autres nations, comme la Serbie avec Jokic, la Grèce avec le Dieu Giannis et son frère Thanasis ainsi que Tyler Dorsey (Dallas), le meneur américain naturalisé, seront de redoutables concurrents, au même titre que la Croatie avec Bojan Bogdanovic (Utah Jazz), Dario Saric (Phoenix Suns) et Ivica Zubac (Los Angeles Clippers) ou encore la Lituanie de Domantas Sabonis (Sacramento Kings) et Jonas Valanciunas (New Orleans), sans oublier l’Allemagne qui fera figure d’outsider dans ce tournoi. La Mannschaft aura l’avantage non négligeable de jouer tous ses matches à domicile. D’abord à Cologne et puis, en cas de qualification, à Berlin. Des Allemands qui occupent désormais la 8e place au ranking européen et qui possèdent eux aussi des cadors ayant l’expérience de la NBA avec Daniel Theis, Franz Wagner et surtout Dennis Schröder. Cet Euro s’annonce donc très ouvert et ce ne sont pas les candidats au titre qui manquent.

Et la Belgique dans tout ça ?

Face à ces ténors du basket européen et même mondial, la Belgique, qui ne dispose pas de joueurs NBA, fait figure de petit poucet. Les Belgian Lions participent pourtant à leur 5e Euro consécutif, ce qui n’est pas à négliger pour un pays comme le nôtre. Si les ambitions sont forcément limitées, une qualification pour la phase finale constituerait déjà une très belle performance. Pour cela, les joueurs belges devront terminer dans le Top 4 de leur groupe. Un groupe composé de… l’Espagne, la Géorgie, la Turquie, le Monténégro (qui a remplacé la Russie), la Belgique et la Bulgarie. Une mission compliquée mais jouable malgré tout pour les Belgian Lions qui entameront ce tournoi face à la Géorgie, ce jeudi soir, à la Tbilissi Arena.