Giannis Antetokounmpo triche et réalise un triple-double en fin de rencontre annulé par la NBA

Signer un triple-double en NBA (une performance individuelle d’un joueur qui consiste à enregistrer dix unités ou plus dans trois catégories de statistiques (points, passes, rebonds, interceptions ou contres) durant un match), c’est un peu le Graal pour tout joueur de basket. Du coup, quand un joueur passe tout près de réaliser l’exploit, il peut parfois filouter comme Giannis Antetokounmpo.

Ce dimanche, les Bucks de Milwaukee se sont imposés face aux Washington Wizards (117-111). Une victoire acquise notamment grâce à un triple-double de leur star Giannis Antetokounmpo (23 points, 13 passes et 10 rebonds).

Ce triple-double, il a pourtant failli ne pas l’obtenir. Il manquait au Grec un rebond. Et comme il ne restait qu’une dizaine de secondes à jouer, Giannis est allé vers le panier adverse alors que plus personne ne jouait. Giannis a attendu la dernière seconde et a volontairement manqué le panier pour prendre son propre rebond. Un rebond qui permet au double MVP de valider son triple-double et de créer un peu la polémique outre-atlantique.

"Au départ, je pensais à marquer, et puis après, je me suis dit que le mieux était de garder la balle" explique le joueur après la rencontre. "J’ai essayé de la jouer intelligemment, et d’une certaine façon, j’ai volé ce triple-double."