Giannis Antetokounmpo fait rire tout le monde : "Al-Hilal prenez-moi, je ressemble à Kylian Mbappé"

C’est indéniablement l’affaire du moment. Celle qui fait réagir un peu tout le monde depuis quelques heures : Kylian Mbappé va-t-il vraiment succomber aux sirènes saoudiennes et signer un contrat hallucinant d’un an… à 700 millions avec Al-Hilal ?

Chacun y va de son petit pronostic, profitant de l’occasion pour souligner l’absurdité des montants avancés. Au beau milieu de cette cacophonie, le basketteur Giannis Antetokounmpo a, lui, préféré en rigoler. "Al-Hilal prenez-moi, je ressemble à Kylian Mbappé" a-t-il simplement tweeté, assortissant son message d’une photo de lui.

Une façon détournée de dire que, lui, ne cracherait pas sur un tel salaire. Très vite, son tweet (ou son X, vu l’actualité, on ne sait plus vraiment quoi dire) a évidemment fait réagir. À l’heure actuelle, il a déjà été retweeté plus de 76.000 fois, dont une fois par Mbappé himself, visiblement hilare.