Gianni Vermeersch s’impose aux Quatre Jours de Dunkerque, Philippe Gilbert nouveau leader

Dunkerque est encore belge ! Au terme d’un sprint serré avec Oliver Naesen et Philippe Gilbert, c’est Gianni Vermeersch qui s’est imposé dans la quatrième étape des Quatre Jours de Dunkerque.

Après les victoires de Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) et Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), le peloton avait rendez-vous avec l’étape reine et le Mont Cassel, grimpé à de nombreuses reprises lors de la fin de l’étape.

Un groupe de six coureurs prend les devants et compte notamment les Belges Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Alex Colman (Sport Vlaanderen – Baloise), le maillot à pois. Le groupe compte jusqu’à six minutes d’avance et est rejoint par quatre autres coureurs à 60 kilomètres de l’arrivée.

Rapidement, certains membres de ce nouveau grand groupe lâchent prise alors que plusieurs coureurs, dont Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) tentent de sortir de derrière, sans succès. Face à cette situation, le peloton est très désorganisé. Devant, ils ne sont plus que six avec une quarantaine de secondes d’avance.

Désireux de ne pas revenir trop tôt sur l’échappée, le peloton ne se met pas à la planche, ce qui permet aux fuyards d’augmenter leur avance. À 26 kilomètres de l’arrivée, un groupe de six coureurs part en contre mais n’arrive pas à creuser l’écart. D’autres essaient à leur tour par la suite, toujours sans succès.

Avant la dernière boucle de 15 kilomètres, seuls quatre hommes sont encore en tête de la course alors que le peloton est à 33 secondes. Entre les deux un binôme composé de Dimitri Claeys (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) et Samuel Watson (Groupama-FDJ) réussit à s’intercaler et revient en tête de la course à 10 kilomètres de l’arrivée.

À l’approche de la dernière ascension du Mont Cassel, c’est l’équipe Cofidis qui travaille alors que Watson se retrouve seul devant avec une poignée de secondes d’avance. Le Britannique est repris à trois kilomètres de l’arrivée.

Gilbert lance la première grosse attaque du peloton avant d’être repris par deux compatriotes : Gianni Vermeersch (Aplecin-Fenix) et Oliver Naesen (AG2R Citroën Team). Dans l’emballage final, Naesen accélère mais se fait battre sur le fil par Vermeersch qui s’impose au sprint.

Le vétéran de Lotto-Soudal termine finalement à la quatrième place de l’étape mais s’empare du maillot de leader. Il devance Naesen de quatre secondes et Jake Stewart (Groupama-FDJ) de cinq.