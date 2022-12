Gianni Infantino insiste : il voudrait organiser la Coupe du monde tous les trois ans

Giannin Infantino souhaiterait profiter de l’élan de la Coupe du monde pour l’organiser tous les trois ans. Un nouveau projet dans un calendrier déjà surchargé.

À chaque semaine sa nouvelle idée, et pas toujours les bonnes. Quelques jours après avoir confirmé l’organisation d’une coupe du monde des clubs à 32 équipes dès 2025 et une volonté d’organiser des petits tournois intercontinentaux tous les deux ans, Gianni Infantino ne compterait pas s’arrêter en si "bon" chemin. Selon nos confrères du Daily Mail, le dirigeant helvético-italien, aimerait organiser la Coupe du monde tous les trois ans, au lieu des quatre actuellement.

Après l’organisation du mondial au Qatar qu’il considère comme "la meilleure de l’histoire", Infantino voudrait surfer sur la situation pour faire approuver son changement. Un changement qui pourrait s’opérer grâce à un soutien potentiel de l’Afrique et de l’Asie. L’Europe et l’Afrique du Sud ne devraient sans doute pas l’entendre de cette oreille, après avoir fait capoter le projet d’organiser le tournoi planétaire tous les deux ans.

Toutefois, si une telle proposition venait effectivement à être mise sur la table, rien ne devrait changer avant, au moins, 2030, le calendrier étant déjà bien rempli d’ici là. Seul candidat à la tête de la FIFA en mars prochain, Infantino devrait être réélu même si la Fédération allemande a déjà expliqué qu’elle ne le soutiendrait pas.

Probablement à la tête du football pour plusieurs années encore, l’Italo-Suisse pourrait donc utiliser sa fonction pour mener à bien ses projets. Et puis tant pis si les joueurs finissent tous par se blesser. Le football, ce sont des matches, toujours plus de matches et de l’argent avant tout. Enfin, c’est ce qui semble guider les instances en tout cas…