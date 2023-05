Gianni Infantino déçu des offres du Big 5 : la FIFA menace de priver les cinq grands pays européens des images du Mondial féminin

La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, a menacé de ne pas diffuser la Coupe du monde féminine 2023 du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande dans cinq grands pays européens en raison de désaccords sur les droits médiatiques.

"Les offres des diffuseurs, principalement dans le 'Big 5' des pays européens, sont toujours très décevantes et tout simplement inacceptables", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué publié lundi soir.

Gianni Infantino n'a pas nommé les pays, mais le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France sont concernés. La défaite de l'Allemagne face à l'Angleterre lors de la finale de l'Euro 2022 féminin a été le programme le plus regardé à la télévision allemande l'année dernière, avec 17,952 millions de téléspectateurs.

Le président de la FIFA a déclaré que "si les offres continuent à ne pas être équitables (envers les femmes et le football féminin), nous serons contraints de ne pas diffuser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA dans le "Big 5" des pays européens."

Selon la FIFA, les chiffres d'audience de la Coupe du monde féminine représentent 50 à 60 % de ceux du tournoi masculin, mais les offres des diffuseurs dans les principaux pays européens sont "20 à 100 fois inférieures à celles reçues pour la Coupe du monde" masculine, soit de 1 à 10 millions de dollars contre entre 100 et 200 millions de dollars.

Infantino a ajouté que le décalage horaire entre l'Europe et les deux pays hôtes ne devrait pas être une excuse. Gianni Infantino a souligné que la FIFA "a fait sa part" en augmentant la dotation de la compétition à 152 millions de dollars, soit trois fois le montant versé en 2019 et dix fois plus qu'en 2015.