Gianni Canova est décédé à 84 ans

Il était la voix historique de l’immigration italienne en Belgique. Gianni Canova s’est éteint ce mercredi à l’âge de 84 ans. Gianni Canova habitait Tilff mais c’est de Bergame, en Italie, qu’il était arrivé en Belgique au début des années '50. Il a notamment présenté l’émission Ciao Amici à la RTBF, en radio et en télé, dans les années '80 et le début des années '90. Il avait aussi écrit les paroles d’une chanson de Tony Di Napoli à l’occasion des 50 ans du traité entre la Belgique et l’Italie.

Lorenzo Ponzo, de Radio Hitalia, l’a bien connu : " C’était le personnage qui a accompagné la communauté italienne pendant plus de 40 ans au niveau de la mémoire et au niveau de tout ce qui était la venue des Italiens en Belgique en 1946 avec les accords du charbon, jusqu’à aujourd’hui. C’était le monsieur chiffre de la Communauté italienne à tout point de vue. A chaque fois qu’il y avait des événements liés à la communauté italienne, dans tout ce qui touchait la venue des Italiens en Belgique, tout ce qui était commémoration, c’était la personne adéquate, la personne idéale. Et puis il a réalisé ses émissions adressées à la communauté italienne, via la RTBF, Ciao Amici. Gianni Canova c’était le personnage de la communauté italienne. Il était très connu. C’était une personne unique et se souvenir de sa mémoire c’est très important. Il va manquer à beaucoup de personnes ", témoigne-t-il.