Gianluigi Buffon va prendre sa retraite ! À 45 ans, l’emblématique gardien italien va enfin se décider à ranger les crampons. C’est en tout cas ce qu’annonce la presse italienne ces dernières heures.

Champion du monde avec l’Italie en 2006, "Gigi" a marqué l’histoire de la Squadra Azzurra et est devenu une vraie légende dans son pays. Après avoir débuté sa carrière professionnelle à Parme, il y aura donc également terminé sa belle et longue carrière. Mais, malgré ses 265 rencontres disputées avec Parme, c’est dans un autre club italien qu’il a écrit sa légende : la Juventus. Il y compte pas moins de 685 matches et il y a tout vécu, même la descente en Serie B à la suite des affaires qui ont secoué la Vieille Dame.

Avec la retraite de Gigi Buffon, c’est tout un pan de l’histoire du football italien auquel on dit au revoir.