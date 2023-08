Gianluigi Buffon, l’éternel numéro un

Ils sont définitivement raccrochés, ces gants qui ont fait l’histoire du calcio et soulevé une Coupe du monde : avec la retraite mercredi de Gianluigi Buffon, 45 ans, recordman du nombre de matches en sélection et en championnat, l’Italie dit au revoir à une légende du football.

Juste avant que Zinédine Zidane ne voie rouge en finale de la Coupe du monde 2006, "Gigi" avait déjà brisé les rêves du N.10 des Bleus en détournant d’une main ferme sa tête puissante, pendant l’irrespirable prolongation de Berlin. Quelques minutes plus tard, lors des tirs au but (1-1 a.p., 5-3 t.a.b), la barre de Buffon a renvoyé la frappe de son coéquipier turinois David Trezeguet et offert aux Azzurri la Coupe du monde. Avec Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo ou Francesco Totti, "Superman" entre ce 9 juillet 2006 dans la légende du football italien, dont il aura été l’une des figures familières pendant près de 30 ans, entre 1995 et 2023, disputant aussi la finale de l’Euro-2012.

Le natif de Carrare (Toscane) est le recordman des sélections (176, entre 1997 et 2018) avec la Nazionale, avec qui il a disputé cinq Coupes du monde (entre 1998 et 2014). Il a dit "ciao" aux Azzurri quand il a su qu’il n’en disputerait pas une sixième, après une douloureuse élimination en barrages contre la Suède.