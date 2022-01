Giampaolo Bisanti sera le prochain directeur musical de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège

Le futur directeur musical de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège est désormais connu. Ce sera le maestro d'origine milanaise Giampaolo Bisanti. Dès la prochaine saison 2022-2023, il remplacera Speranza Scappucci, qui occupe cette fonction depuis 2017 et qui a décidé de ne pas renouveler son mandat. Cette nouvelle collaboration est prévue pour cinq saisons

Giampaolo Bisanti est actuellement le directeur musical du Teatro Petruzzelli à Bari.

Travailler avec tous

La perspective de devenir le directeur musical de l’opéra liégeois réjouit Giampaolo Bisanti : "Je suis très heureux. Dans les dernières années, j’ai eu l’occasion de venir diriger des opéras dans votre magnifique théâtre. Et lors de ces productions à Liège, mais aussi lors d’une belle tournée au sultanat d’Oman, j’ai pu apprécier le grand talent, le professionnalisme et la sympathie des différentes équipes de l’opéra, l’orchestre, le chœur et tout le personnel.".

Quelles sont ses ambitions pour l’ORW ? "Je veux faire progresser l’orchestre, trouver un nouveau son et développer la compétence de l’orchestre.", répond Giampaolo Bisanti, "Je passerai beaucoup de temps ici à Liège. A côté de l’orchestre, je travaillerai avec le chœur, je travaillerai avec tout le personnel de l’opéra afin d’avoir une démarche commune et d’amener cet opéra à un niveau international. Nous avons beaucoup de projets pour cette ville, pour les jeunes, des projets éducatifs. J’ai pu me rendre compte que cet opéra a un public fantastique, très enthousiaste. Nous allons poursuivre, tous ensemble."

Un choix personnel du directeur général

Stefano Pace, le directeur général et artistique de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège a personnellement choisi Giampaolo Bisanti, c’était d’ailleurs son premier choix : "Je ne vois pas d’opéras qui ouvrent un concours pour la nomination d’un directeur musical. Cela ne se fait pas, ni à l’Opéra de Paris, ni au Covent Garden, ni à la Scala de Milan. Ce n’est pas un poste quelconque. Il y a des relations qui sont des relations aussi de type personnel et de bonne entente avec le Directeur musical, l’idée de ce qui peut être la personnalité d’un directeur musical face à l’orchestre. Il y a trop d’éléments. Je prends la responsabilité, bien sûr.".

Pourquoi le choix de Stefano Pace s’est-il porté sur Giampaolo Bisanti ? "D’abord, c’est un grand musicien, qui interprète chaque page de musique de manière personnelle, de manière passionnée.", répond le directeur général et artistique, "Il a un grand sens de la communion avec l’orchestre qu’il dirige. C’est un travailleur acharné et surtout enthousiaste. Il a une capacité de lecture des partitions qui est particulière et que j’apprécie beaucoup. Il est vraiment quelqu’un qui met les musiciens vraiment à l’aise et qui donne envie aux musiciens de donner encore plus. Et puis, c’est un musicien qui joue dans les plus importants opéras en Europe et dans le monde qui ne peut qu’apporter une expérience bénéfique.".

Giampaolo Bisanti fera sa première apparition en tant que directeur musical de l’ORW à l’occasion du concert d’ouverture de la saison prévu le 27 août 2022.