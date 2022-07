Ghost Woman : Rendez-vous avec l’homme fantôme

Evan Uschenko est peut-être le mec le plus cool du Canada, mais pas forcément le plus chanceux (nous y reviendront). À l’heure de se connecter avec JAM. pour une interview en visio, l’artiste n’est d’ailleurs pas épargné par la guigne. Confronté à une connexion Wi-Fi capricieuse, l’artiste se voit dans l’obligation de couper sa caméra et de rester debout, au même endroit, pour ne pas perdre le fil de la discussion. Coincé dans sa cuisine, l’homme qui se planque sous le nom de Ghost Woman nous retrace le fil de sa vie mouvementée : "J’ai grandi à Three Hills, une petite ville perdue dans la province d'Alberta. C’est un endroit où il ne se passe rien. Ou preque. La musique ? Je la dois à mes parents. Ma mère était mélomane. Elle achetait des disques et emmenait régulièrement la famille dans des festivals de musiques folk, blues et country. Mon père, lui, jouait de la guitare à ses heures perdues. C'était un passe-temps : il n'a jamais envisagé de faire carrière là-dedans. Quand j’avais onze ans, il m’a appris les accords de "The House of the Rising Sun", un morceau signé The Animals. Surtout, mon père était un fan absolu de John Prine, une figure incontournable de la scène country-folk américaine. À chaque fois que j'entends une de ses chansons à la radio, je pense directement à mon père."