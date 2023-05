Ghost triomphe aux Grammys suédois

Ghost a remporté la catégorie Meilleur groupe Hard Rock/Metal aux "Grammis" suédois pour l’album Impera.

Tobias Forge et ses musiciens ont été récompensés lors de la cérémonie qui s’est déroulée à l’Annexet de Stockholm mercredi 3 mai.

Leur cinquième album Impera était nommé aux côtés de The Great Heathen Army d’Amon Amarth, Deceivers d’Arch Enemy, Days Of The Lost de The Halo Effect et The Agony & Ecstasy Of Watain de Watain.

En acceptant le prix, Tobias Forge a plaisanté en disant qu’il aurait espéré le gagner plus tôt dans la soirée, avant d’avoir bu autant de verres.

Il a déclaré : "Pour une raison ou une autre, je pensais que cela se produirait plus tôt dans la soirée. Comme vous le savez, il faut beaucoup de travail d’équipe pour faire un disque, de l’enregistrement sonore à la sortie physique."

"J’ai travaillé avec beaucoup de gens et au milieu de la soirée, j’ai réalisé que notre catégorie n’avait pas encore été mentionnée. Je vais être bien trop ivre !"

"J’ai donc dit à Klas Åhlund, le producteur de notre disque, que si nous gagnions quelque chose, nous devrions nous réunir ici, car il serait difficile de se souvenir de tous ceux qui ont participé à l’événement."

"Donc, certaines des personnes qui nous ont aidés – Klas Åhlund, Salem Al Fakir, Vincent Pontare, Max Grahn, tout le monde chez Universal, Nicholas, Christian, BMG, Live Nation – ont été là et nous ont beaucoup aidés. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont impliqués".

L’année dernière, Impera s’est également hissé au sommet des hit-parades en Suède, pays d’origine du groupe, ainsi qu’en Autriche, en Allemagne et en Espagne.

L’album a également atteint la deuxième place au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a connu la semaine de vente la plus élevée pour un album de rock aux États-Unis depuis Medicine At Midnight, sorti en 2021 par les Foo Fighters.