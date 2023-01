Ghost ressort "Spillways" avec Joe Elliott de Def Leppard

L’an dernier, en interview avec Metal Hammer, Tobias Forge, frontman de Ghost, avait expliqué qu’il adore Def Leppard et qu’il avait pensé Impera plus dans le style du groupe.

De son côté, Joe Elliott a déclaré en avril 2022 qu’il avait découvert la musique de Ghost via le guitariste Phil Collen : "Il m’a dit : 'Tiens, tu as entendu parler de ce groupe Ghost ? C’est comme cette sorte de goth-metal Scando mais avec des mélodies brillantes ". Il m’a fait écouter quelques minutes de chaque chanson. J’étais vraiment intrigué, alors je lui ai demandé de m’envoyer le nouvel album par Dropbox. Je l’ai écouté en entier et je l’ai trouvé absolument stupéfiant. C’est un tout nouveau genre de musique – c’est bien plus Toto que death metal ou tout autre truc du genre. C’est comme la chanson " Spillways ". Elle commence comme " Hold The Line " de Toto ou " Jane " de Jefferson Starship – l’une de ces chansons classiques des années 70 qui commence au piano avant que de grands et gros accords n’arrivent."