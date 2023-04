Ghost reprend Genesis et "fête" Pâques à sa façon

Certains y verront peut-être un blasphème, d’autres un simple clin d’œil, mais cette reprise du tube de Genesis "Jesus He Knows Me" sortie en plein week-end Pascal est pour le moins dopée.

Après Impera, son dernier album en date sorti en 2022, le groupe de metal suédois Ghost vient de dévoiler le premier extrait de son prochain EP baptisé Phantomime, intégralement constitué de reprises.

C’est la troisième fois que le groupe propose des covers compilées : en 2013 sortait If You Have Ghosts et Popestar voyait le jour en 2015.

Cette fois, les fans devront attendre le 18 mai pour profiter des versions revisitées de "Hanging Around" des Stranglers, le titre inoubliable de Tina Turner extrait de la BO de Mad Max "We Don’t Need Another Hero", "See No Evil" de Television, "Phantom Of The Opera" d’Iron Maiden et "Jesus He Knows Me" de Genesis.

Découvrez les images assez explicites ci-dessous (il faudra certifier votre âge pour les visionner), un clip réalisé par Alex Ross Perry :