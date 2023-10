Ghost prépare un film avec des séquences filmées en concert

Le groupe suédois Ghost travaille sur un film avec "des éléments de concert", selon le frontman Tobias Forge.

S'adressant à Metal Hammer, Tobias Forge a révélé que le film est en cours de développement et que le groupe a déjà filmé des séquences de concert pendant deux nuits lors de leurs récents shows au Forum en Californie. Le deuxième soir, les téléphones portables étaient interdits afin d'éviter les fuites.

Tobias Forge a ajouté que "ce sera un film avec un élément de concert. Donc une grande partie de ce que vous avez vécu [lors des deux concerts de Los Angeles] fera partie de ce projet. "

Lorsqu'on lui a demandé si le prochain film de Ghost s'apparenterait au concert-film Through The Never de Metallica en 2013, qui contenait des séquences de concert en plus d’une intrigue fictive mettant en scène Dane DeHaan, Forge a répondu : "Dans le sens où il s'agit d'un film de concert, c'est un peu comme un film d'action, un concert combiné à quelque chose d'autre".

Le leader du groupe Ghost a également parlé de ces deux concerts au Forum, affirmant qu'ils étaient parmi les meilleurs de sa carrière. "Je n'avais jamais vu une foule interagir comme ce fut le cas. Ce sont les meilleurs concerts que j'ai jamais donnés avec Ghost, simplement parce que je n'ai pas eu à voir ces putains de téléphones portables".

Ghost a récemment sorti un single unique avec l'acteur/réalisateur Patrick Wilson pour Insidious : The Red Door. Ghost et Wilson ont fait équipe pour reprendre la chanson "Stay" de Shakespears Sister, jouée à la fin du film. Le morceau, sorti à l’origine en 1992, apparaît dans le générique de fin du film d'horreur qui vient de sortir. Il s'agit également de la première sortie de Ghost depuis leur récent EP de reprises Phantomime en mai.