Ghost partage un nouveau titre du prochain album "Impera"

Lors d’une interview avec Zane Lowe, Tobia Forge, le frontman, avait expliqué que ce titre lui avait été inspiré par un concert brésilien qu’il avait vu à la TV il y a des années, avec une voix agressive qui chantait sur ce rythme reggaeton.

Ghost a entamé sa tournée commune avec Volbeat le 25 janvier à Reno, dans le Nevada.

Pour la première fois, les titres "Hunter’s Moon", une cover d'"Enter Sandman" de Metallica, et un tout nouvel extrait du futur album Impera ont été joués, "Kaisarion".

IMPERA, le cinquième album studio du groupe, sortira le 11 mars.

La tournée actuelle a été baptisée "IMPERATOUR", et la première partie de tous les concerts au Royaume-Uni et en Europe sera assurée par Uncle Acid & The Dead Beats et Twin Temple. Cette tournée passera par chez nous le 3 mai à Forest National.