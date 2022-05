"Ghost Hair", le titre doux et humoristique que le groupe bruxellois Twin Toes dédie à tous les chauves

A vous qui n’avez "plus un poil sur le caillou"; vous qui n’avez plus de budget coiffeur depuis des mois voire des années ; vous qui ne bouchez plus le siphon de la baignoire avec vos cheveux mais qui consommez des litres de crème solaire en été: écoutez ce joli titre qui parle avec humour et amour de votre joli crâne étincelant ( ou plutôt des cheveux qui n'y sont plus! )

Le groupe belge Twin Toes, composé d’Antoine Chance et de Nicolas Mouquet, est de retour avec un nouveau titre malicieux et chaleureux intitulé "Ghost Hair". Antoine, le plus dégarni des deux membres du groupe, a écrit ce titre comme une lettre à sa belle chevelure partie trop tôt. Nul doute que d’autres personnes s’y reconnaîtront. Mention spéciale au très joli clip, tout en poésie, signé Simon Vanrie.

On vous parlait de Twin Toes ici il y a quelques mois, pour vous présenter leur premier single original dédié aux playslists Spotify et leurs impitoyables algorithmes. Un titre qu’on avait déjà à l’époque beaucoup apprécié pour sa musicalité et son originalité.