Ghost et Patrick Wilson reprennent Shakespeares Sister pour un film d'horreur

"Le ton de Tobias contraste fortement avec le mien, et son nouvel arrangement de la chanson est à la fois fidèle et frais. C'était un honneur de figurer sur ce morceau, et je ne saurais trop remercier Tobias et l'équipe de Ghost, en particulier Tim Bickford et Kristen Mulderig, d'avoir fait en sorte que cela se produise".

Ghost n'est pas étranger aux bandes originales de films d'horreur, puisqu'il a déjà signé "Hunter's Moon" pour le film d'horreur Halloween Kills, sorti en 2021.

Insidious : The Red Door - qui est actuellement en salles - est le cinquième volet de la franchise de films d'horreur.

Ghost, qui était à l’affiche du Graspop Metal Meeting le mois dernier , va ressortir son album Impera sous forme de coffret.