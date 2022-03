Ghlin : une toute nouvelle usine pour traiter 50 mille tonnes de PMC par an

Et pour y arriver, l’usine dispose de la toute dernière technologie. Des machines équipées de capteurs capables de repérer les différentes sortes de plastiques. " Il y a une lecture infrarouge, nous montre la directrice. La machine reconnaît le type de plastique qui passe en dessous. Elle est ensuite capable d’éjecter l’un ou l’autre déchet grâce à un jet d’air comprimé. "

Val’Up est l’une des 5 nouvelles usines construites avec la généralisation du nouveau sac bleu. Elles doivent traités une quantité d’emballages qui a explosé. En 2022, Fost Plus s’attend d’ailleurs à recycler jusqu’à 23 kilos de PMC par an et par habitant, soit une augmentation de 8 kilos par rapport aux chiffres de 2019. Mais cette augmentation du poids du sac signifie aussi qu’il faut faire le tri entre les différentes familles de plastiques qui s’y trouvent. " Nous sommes passés de 7 fractions différentes à 14. Donc forcément, il faut des installations complémentaires pour aller rechercher ces différents plastiques dans le sac bleu. "