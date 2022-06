Ghlin : Une musique écrite et chantée par des élèves sourds, aveugles ou dysphasiques

La volonté de ces jeunes, c’est de rapper sur leurs différences. Comme l’explique Chanelle Blondiaux, membre du groupe et malentendante : "on veut montrer qu’en étant sourd, on peut avoir une communication. Le message qu’on veut faire passer, c’est qu’on n’est pas forcément différents. On n’est pas faibles ou forts, on est juste égaux avec tout le monde. Malgré nos différences, on peut faire plein de choses !". Et notamment chanter ! Pour ça, Chanelle a été aidée par ses parents tout au long de sa jeunesse : "Mes parents sont entendants, et ils ne connaissent pas la langue des signes, sauf ma maman qui parle une autre variante de la langue de signes. J’ai donc commencé à lire sur les lèvres très jeunes. Et à force de le faire, j’ai appris à bien articuler. On entend que j’ai le nez brouillé, mais à part ça, on ne remarque pas vraiment que je suis malentendante".