Ghlin : lors des "pattes d’or", neuf chiens-guides ont été remis à leurs bénéficiaires

Ce samedi matin, c’était la cérémonie bisannuelle des "Pattes d’Or" à l’asbl Les Amis des Aveugles à Ghlin. Une cérémonie qui marque l’aboutissement du parcours de formation de deux ans de neuf chiens-guides et leur remise officielle à leur maître et maîtresse non et malvoyant(e)s.

Cela faisait des mois qu’ils étaient en formation : les quadrupèdes ont d’abord passé une quinzaine de mois en famille d’accueil où ils ont été éduqués et socialisés avant leur apprentissage spécifique. Au cours de celui-ci, ils ont appris à guider leur maître, à prendre un escalier, à éviter des obstacles et à suivre des routes spécifiques. Et ce samedi, ces neuf chiens ont reçu leur "Patte d’or", un diplôme officiel de chien-guide pour personnes aveugles ou déficientes visuelles.

Une présence précieuse et "une sécurité supplémentaire"

Âgé de 58 ans et originaire de la région de Mons, Gaëtan Lumia a perdu la vue après un accident. Il est l’un des bénéficiaires de ces chiens-guides. Le nom de son nouveau compagnon : Seattle.

Il s'agit du deuxième chien qui permet à Gaëtan de demeurer actif, comme il l’était avant de perdre la vue. "J’ai toujours été très dynamique", avoue le bénéficiaire, "J’étais déjà sportif dans ma vie de bien-voyant, je le suis resté ! Au-delà de la locomotion, simplement avoir un animal cela constitue un supplément d’âme dans une maison. Seattle, qui a été formé ici aux Amis des Aveugles, est un chien remarquable. Il m’évite pas mal de dangers parce que même si je suis relativement autonome avec ma canne, le chien constitue tout de même une sécurité supplémentaire. En plus, il y a tout l’aspect partage avec ce chien qui vous accompagne dans toutes vos promenades quotidiennes".

Une manière de dire que sa vie ne serait pas la même sans cette aide et cette présence précieuse.

Précisons que l’éducation de ces chiens représente un coût non négligeable et que les chiens-guides sont offerts aux bénéficiaires.