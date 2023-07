Ghlin : les Amis des Aveugles à la recherche de familles d’accueil pour chiens guides

Vous avez du temps. Vous rêvez de vous occuper d’un chiot. Et de faire une bonne action. Vous avez le profil pour être famille d’accueil, pour chiens guides. L’asbl "Les Amis des Aveugles", à Ghlin, recherche chaque année une quinzaine de familles. C’est particulièrement le cas en ce moment, vu que des chiots arrivent très bientôt au centre de formation. "Etre famille d’accueil, c’est surtout donner de son temps", résume Anne Wilmet, éducatrice de chiens guides depuis plus de 20 ans aux Amis des Aveugles. "Il ne faut pas s’engager dans cette aventure si on ne peut pas s’occuper du chien pendant une journée complète, si on travaille à l’extérieur et qu’on part le matin pour rentrer le soir. Ou bien il faut être autorisé à emmener le chien avec soi au travail…" Avec ses "parents d’accueil", le chiot va vivre un an environ. "Il va apprendre la vie, en gros", résume Anne. "Apprendre la sociabilité. La propreté bien sûr ! Et un tas de choses qui font partie du quotidien : aller faire des courses, prendre les transports en commun…" Pour habituer le chien à un maximum de situations, il faudra parfois fréquenter des lieux où on ne se serait pas nécessairement rendu. "Aller regarder passer les trains, par exemple !" C’est une des étapes de la formation.