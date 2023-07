Ghlin : le festival équestre accueille les amoureux des chevaux jusqu’au 10 juillet à l’hippodrome de Wallonie

Depuis ce mercredi 5 juillet, l’Hippodrome de Ghlin tourne autour de son festival équestre, un évènement qui permet aux amoureux des chevaux ou aux curieux de découvrir jusqu’à ce lundi 10 juillet une série d’animations, de spectacles et de concours d’obstacles dans lesquels intervient leur animal favori.

Pour cette 39e édition, Jean-Pierre Hachez, qui tient les rênes du Comité, présente quelques points forts du rendez-vous "Nous avons en soirée les épreuves dites "shows" comme des derbys. Un derby c’est un mélange entre le saut d’obstacles classique mais qui comporte à côté un saut d’obstacles naturels où les cavaliers et leur monture doivent franchir une rivière ou sauter des troncs d’arbres". Le chef de piste Emmanuel Legat aime souligner l’enthousiasme que dégage ce type d’épreuves dans lesquelles le public peut s’exprimer pour supporter son cavalier préféré.

Et des stars du monde du cheval il y en aura à applaudir, comme Grégory Wathelet, médaillé aux derniers jeux olympiques, il sera présent à ce festival dont l’objectif est également de faire découvrir au public différents aspects du monde équestre. "Je trouve un peu dommage que l’équitation ne soit pas plus mise en valeur dans le sport belge étant donné que nous comptons de très bons cavaliers et que nous obtenons des résultats", déplore cette cavalière qui, ceci expliquant peut-être en partie cela, insiste sur la qualité de l’élevage en Belgique.