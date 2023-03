Ghlin: IDEA autorise, sous condition, la vente d'un terrain pour l'extension d'une usine de recyclage de batteries de plomb

Une étape supplémentaire dans le dossier de l'extension de l'usine Envirolead dans le zoning de Ghlin-Baudour. Le Conseil d’Administration d’IDEA, a décidé de confirmer la vente du terrain auprès de l’entreprise Envirolead à Ghlin-Baudour, sous la condition suspensive du rejet du recours en suspension auprès du Conseil d’Etat.

Dans un communiqué, l'intercommunale explique "qu'une délégation du comité de riverains opposés au projet a été reçue par le Président, la Vice-présidente et la Directrice Générale d’IDEA. Ces derniers ont rappelé que l’entreprise respecte toutes les normes en vigueur au niveau européen et qu’il n’appartient pas à IDEA de se positionner sur la pertinence du permis octroyé par le Gouvernement wallon".

Au coeur de la discorde: la vente du terrain de 10 ha situé au cœur du parc industriel de Ghlin-Baudour auprès de l’entreprise Envirolead. Un projet qui inquiète de nombreux riverains de l'usine.

IDEA rappelle que "cette décision du Conseil d'Administration est toutefois assortie d’une clause suspensive, en fonction du rejet du recours en suspension auprès du Conseil d’Etat. Dès lors que l’entreprise a obtenu son permis auprès du Gouvernement wallon, au terme d’une procédure stricte, l’option a pu être levée pour acter la vente du terrain".

L’usine de recyclage de batterie au plomb doit s'étendre sur un terrain de 10 hectares situé dans une zone industrielle classée Seveso, à plus de 850 mètres de la première habitation. L'IDEA explique que "le permis octroyé comporte des règles extrêmement strictes qui tiennent compte des impacts potentiels sur l’air, le sol, les eaux de surface et souterraines, ainsi que la faune et la flore". Elle ajoute que "140 emplois seront créés au cœur de la zone industrielle de Ghlin-Baudour, qui compte déjà 4.100 travailleurs".