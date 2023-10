Ghlin : après deux ans de formation, neuf chiens-guides ont été remis à leurs bénéficiaires lors de la cérémonie des "pattes d’or"

Ce samedi matin, c’était la cérémonie bisannuelle des "Pattes d’Or" à l’asbl Les Amis des Aveugles à Ghlin. Une cérémonie qui marque l’aboutissement du parcours de formation de deux ans de neuf chiens-guides et leur remise officielle à leur maître et maîtresse non et malvoyant(e)s.

Cela faisait des mois qu’ils étaient en formation : les quadrupèdes ont d’abord passé une quinzaine de mois en famille d’accueil où ils ont été éduqués et socialisés avant leur apprentissage spécifique. Au cours de celui-ci, ils ont appris à guider leur maître, à prendre un escalier, à éviter des obstacles et à suivre des routes spécifiques. Et ce samedi, ces neuf chiens ont reçu leur "Patte d’or", un diplôme officiel de chien-guide pour personnes aveugles ou déficientes visuelles.