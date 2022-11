Ghislain Castrique et les cinq fils Pétillon, survivants de la Grande Guerre

La famille Pétillon habitait ici, dans cette ferme des Bouleaux, à Ploegsteert. À l'arrière du front, hors de portée des canons allemands.

C'est là que Winston Churchill était logé en 1916 ! Ghislain nous raconte une anecdote issue de cette improbable rencontre : "C'est un peureux. Churchill, il avait peur et il paraît, d'après Julien, le plus jeune des cinq frères, qu'il avait les "pépettes". Dès qu'il entendait du bruit, il demandait à son écuyer de ramener son cheval. Et il montait sur son cheval et il partait à Dieppe. Parce que là, il était certain qu'il n'y avait pas un obus allemand qui savait arriver jusque-là."