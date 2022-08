Ghana : des lions tuent un homme entré dans leur enclos pour voler leurs lionceaux

Les responsables soupçonnent que l’homme tentait de voler les lionceaux blancs mais a été attaqué et est décédé des suites de ses blessures. Le zoo a temporairement fermé ses portes et la Commission des forêts a confirmé l’attaque dans un communiqué : "Vers 12h00 aujourd’hui 28 août 2022, les responsables du zoo d’Accra lors d’une patrouille de routine ont remarqué qu’un homme d’âge moyen (un intrus) avait sauté les clôtures de sécurité et est entré dans l’enclos des lions du zoo. Le mobile de l’intrus n’a pas encore été déterminé. L’intrus a été attaqué et blessé par l’un des lions, à l’intérieur de la clôture intérieure de l’enceinte. L’intrus a été confirmé mort des suites de blessures subies et le corps a été transporté à la morgue."

En fin de communiqué, la Commission affirme que le lion, la lionne et les deux lionceaux sont en sécurité dans le zoo et qu’aucun lion ne s’est échappé.