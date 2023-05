Getch interprète en live un mélange de ses deux titres "We are one" et "Quand vient la nuit"

Getch était l’invité du 8/9 pour la sortie de son quatrième album, aboutissement d’un projet solo et début d’un nouveau projet avec sa femme, EJ Eyre.

Dans ce nouvel album, Getch se livre plus que d’habitude. Sans tabou, il aborde de nombreux thèmes qui ne sont pas forcément faciles et joyeux, comme le suicide, les sans-abri et la perte d’un enfant.

"Ça fait partie de la vie, et je pense que c’est aussi en voyageant dans les différentes émotions qu’on crée du relief. Et il y a aussi des émotions plus joyeuses évidemment, comme le désir de liberté et l’amour, toujours", explique-t-il.

Si on trouve dans cet album deux titres créés en duo avec sa femme EJ Eyre, Getch nous annonce encore plus de collaborations à l’avenir.

"On a décidé de se focaliser sur le duo maintenant, on va sortir un EP et un album prochainement en duo", explique Getch. "C’est là-dedans qu’on s’éclate pour le moment. Ce n’est pas pour ça qu’on laisse nos projets solo de côté, mais on va vraiment mettre la lumière sur le duo."