Gesves : les grottes de Goyet devraient être accessibles au public à Pâques

Nouvel éclairage

Un budget de 130.000 euros a été alloué par la Région pour les travaux. 3 équipes d’ouvriers travaillent sur le site. " Une équipe travaille dans le bâtiment, puisqu’on cherche à remettre en location l’espace Horeca de l’accueil. Il y a une équipe d’espace vert qui est en train de faire les aménagements donc tailler les arbres, enlever les mauvaises herbes. Et puis il y a un gros travail qui est en cours de la part du Préhistomuseum pour mettre au point la nouvelle visite qui sera moderne puisqu’on va y parler de réchauffement climatique ou de migration. Des sujets d’actualités à l’époque mais qui ont une résonance aujourd’hui ".

Des fouilles en cours

Dans une caverne où des traces de vie ont été identifiées, des fouilles sont en cours. " C’est un endroit très prisé des préhistoriens ", indique le bourgmestre. " Pour les spécialistes, c’est une des plus belles grottes d’Europe. Ici, on a retrouvé le plus ancien squelette de chien au monde. Le côté exceptionnel de cette grotte, c’est qu’elle a accueilli à la fois les homo sapiens et les Néandertaliens. On a aussi retrouvé des anciennes flûtes qui laissent à penser que nos ancêtres jouaient de la musique, ici, à Goyet ".