Gesves : les ambitions olympiques du Centre Equestre

Les futurs talents de l’équitation s’entraînent chaque jour dans les infrastructures du centre équestre de Gesves. Un encadrement qui a déjà porté ses fruits : c’est ici que le champion olympique Jérôme Guéry a fait ses premiers pas en concours à l’âge de 11 ans. "Comme tout sportif, si on veut vivre d’un sport, il faut commencer jeune. Mais l’équitation, c’est aussi une passion !"

Un destin qui inspire les jeunes de l’école, de futurs prodiges de l’équitation qui se verrait bien aussi en haut des podiums. "S’y voir, c’est assez simple", s’amuse Théo, 18 ans, élève au centre équestre. "Il faut le vouloir, être assidu au travail. C’est une tâche compliquée mais c’est faisable."

Alors pour y arriver dans les meilleures conditions, la Fédération Wallonie-Bruxelles veut donner un coup de pouce à ce centre équestre. Un des manèges, trop vétuste, sera d’ailleurs entièrement rénové. "On veut mettre en avant cette discipline du côté francophone", insiste Valérie Glatigny, ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles. "On a débloqué un million et demi d’euros de soutien pour détecter des talents et les accompagner."

55 jeunes viennent d’être détectés en Wallonie et à Bruxelles. Un concentré de talents au regard tourné vers les prochains Jeux Olympiques.