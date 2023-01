Gesves : le bistrot Chez Bibi reconnu « Tiers-lieu» par la Région wallonne

Colyenne Lemaitre est la fondatrice des lieux : "Nous sommes le dernier café de la vallée du Samson. Rien qu’ici à Faulx le Tombes, il y en a eu huit dans le passé. Mais un seul a survécu à l’endroit où nous nous trouvons. Nous avons relancé l’activité il y a un an et demi avec l’idée de créer une série de projets d’ateliers et de rencontre autour du bistrot."

Près de la fenêtre, Anne-Sophie sirote son verre tout en étant concentrée sur son ordinateur portable. Elle peut travailler alors que ses deux filles, Eléa 9 ans et Lucie 5 ans s'amusent dans la salle de jeu situé juste à côté de l’espace restauration. Un peu plus loin, c’est la compagnie de théâtre d’Anaëlle qui partage un spaghetti tout en discutant de futurs projets : "Ce qu’on recherche c’est de rester connecté avec les gens. Ça n’est pas intéressant pour nous de faire de la création artistique dans un bureau fermé. Ici c'est la vraie vie avec des rencontres et ça nous inspire !"

Grâce au subside de la Région wallonne qui s’étale sur 3 ans, Chez Bibi va pouvoir pérenniser son activité en la rendant rentable économiquement.