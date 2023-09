Gesves : il aurait caché le squelette de sa maman

C'est une histoire sordide qui secoue la commune de Gesves, près de Namur. Le squelette d'une femme née en 1939 a été découvert dans son habitation, ce samedi 2 septembre dernier, a indiqué le parquet de Namur. L'octogénaire serait décédée depuis presque un an et son fils est suspecté d'être responsable de la mort.

C'est l'incompréhension et la stupeur dans ce quartier calme de la commune gesvoise. Installée dans une zone résidentielle, la maison louée par la maman et son fils était mitoyenne par un garage entre deux habitations. On voyait souvent la vieille dame traverser à pied le village pour se rendre à l'épicerie ou les voisins l'aidaient même pour faire les courses. Mais plus, depuis plusieurs mois. Son absence n'était pas passée inaperçue mais le fils aurait justifié celle-ci sous différents prétextes. Soit elle était en déplacement à Bruxelles soit elle était partie en vacances pour faire une croisière...

L'homme, né en 1971, vivait avec la défunte. Entendu par le juge d'instruction ce mardi 4 septembre, il a été placé sous mandat d'arrêt et passera en Chambre du Conseil ce vendredi. D'une part, il est suspecté d'avoir privé sa mère, considérée comme une personne vulnérable, de soins et d'aliments, au point de compromettre sa santé. D'autre part, il lui est reproché d'avoir continué à toucher sa pension, alors qu'elle était décédée.