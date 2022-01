Gestionnaire Covid: une fonction devenue essentielle dans les gros établissements scolaires comme l’Athénée Royal Verdi à Verviers

La crise sanitaire n'est pas simple à gérer dans les établissements scolaires, surtout lorsque la pandémie reprend vigueur comme c'est le cas en ce moment.

Les écoles tentent de s'organiser. Certaines d'entre-elles ont carrément désigné un gestionnaire Covid, comme c'est le cas à l'Athénée Royal Verdi à Verviers, où un éducateur travaille quasi à temps plein pour encadrer les élèves malades et leurs parents, mais aussi gérer la crise avec direction et enseignants.

Une fonction essentielle dans la gestion de la crise

Depuis plusieurs mois, Mayron Wilkin est en première ligne lorsque des cas de Covid surviennent à Verdi: "La première chose, c'est de prendre les appels des parents qui nous contactent pour nous dire que l'enfant est positif ou en quarantaine. En deuxième lieu, c'est redispatcher cette communication du côté du PMS pour les informer qu'il y a un cas positif dans une classe, et du côté des professeurs qui doivent savoir si un élève est positif, si on peut lui envoyer du travail s'il est asymptomatique, ou si on ne peut pas parce qu'il a 40 de fièvre".

La fonction demande une bonne communication, de la précision et de l’organisation. Le jeune éducateur doit aussi s’informer au jour le jour: "Je suis quasiment tout le temps en contact avec le PMS qui me fait suivre les circulaires, avec Madame la Directrice qui me fait suivre aussi les circulaires. J'essaye de m'informer au mieux, de regarder un petit peu les nouvelles mesures qui sont prises, et de toujours pouvoir m'adapter."