Gestion des invendus alimentaires : obligations, incitants et réglementations, selon que vous serez franchisés ou intégrés… etc.

En revanche, alors que moins de magasins franchisés donnent à des banques alimentaires, ils se tournent davantage vers "Too Good Too Go", "Happy Hours Market" ou "Phenix", ces acteurs privés qui revendent des invendus à des particuliers via leurs applications à des petits prix.

Cette tendance est à la hausse comme l’a constaté Nathalie Roisin, de Colruyt. Elle explique ainsi qu’il y a un accord-cadre entre Spar International et Too Good To Go au niveau mondial. "On sait qu’une nonantaine de magasins Spar Colruyt Group sont connectés à l’app et que le nombre d’achats est en hausse."

Contrairement aux banques alimentaires, ces acteurs reversent une partie des ventes de ces invendus aux commerçants. C’est notamment pour cette raison que les applications "anti-gaspi" fonctionnent si bien notamment auprès des franchisés. Le site de "Phenix" rappelle que "La casse représente un manque à gagner conséquent pour les professionnels de la grande distribution. Entre 1 à 2% du chiffre d’affaires d’un magasin soit à peu près autant que son résultat net".

Par ailleurs, avec ce service va se créer un lien de fidélité entre le commerce et les clients de l’application comme on peut lire sur le site de "Too Good Too Go" : "76% des clients qui découvrent un commerce via Too Good To Go reviennent en tant que clients directs."

Bref, "Tout le monde y gagne !" peut-on encore lire sur le site de cette application.

Ces applications sont pourtant dénoncées comme un véritable business par certains acteurs associatifs, comme Philippe De Buck qui déplore qu’elles leur "coupent l’herbe sous le pied".

Pour rappel, en Belgique, le don alimentaire représente 60% de l’approvisionnement des structures de l’aide alimentaire.