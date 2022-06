Gestion des crises sanitaires : une loi sur la planification d’urgence est en préparation

Une loi sur la planification d’urgence est en préparation. Elle devrait être déposée à la Chambre début 2023, a annoncé Annelies Verlinden mardi. Devant les députés de la commission Santé, la ministre de l’Intérieur faisait le point, avec son collègue de la Santé Frank Vandenbroucke, sur le suivi des recommandations de la commission spéciale chargée d’examiner la gestion de la crise Covid-19. Ces recommandations avaient été approuvées en plénière en septembre 2021.

Afin de mieux outiller le pays à la gestion de crise, tant sanitaire que sécuritaire (terrorisme, nucléaire) ou environnementale (inondations par exemple), le Centre de Crise National va organiser des workshops et des groupes de travail à l’automne prochain afin de préparer la nouvelle législation. Le texte portera sur l’ensemble des aspects comme la réquisition, le traitement des données, la phase de rétablissement, etc. Aucune nouvelle institution ne sera créée, a assuré la ministre qui souhaite confier cette gestion de crise au Centre de Crise National. Un volet information-communication et formation est également prévu. Annelies Verlinden a indiqué avoir d’ores et déjà demandé des crédits budgétaires supplémentaires à cet effet, a-t-elle indiqué.

La ministre de l’Intérieur a en outre annoncé son ambition de faire évoluer le Centre de Crise vers un centre multidisciplinaire, interdépartemental et interrégional. Une nouvelle loi "CCN" est également prévue avec un nouveau statut.

Lors des auditions organisées en 2020 et 2021 par la commission spéciale Covid, la question de l’unité de commandement avait été largement évoquée par les experts auditionnés.