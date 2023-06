Gestion des camps d’été : 56 communes vont engager des étudiants pour encadrer les mouvements de jeunesse

De l’autre côté, celui des mouvements de jeunesse, on accueille très bien le projet, et on souligne les nombreux retours positifs de la part des animateurs. "Dès l’arrivée, les animateurs sont accueillis de manière proactive, avec des informations pratiques et importantes", explique Gilles Beckers, porte-parole des scouts. "Pendant le séjour, cette personne-relais vient également nous informer de changements, par exemple les interdictions de feu liées à une sécheresse." Notons que dans certaines communes particulièrement impactées par la présence des camps, les autorités préfèrent confier l’encadrement à des agents communaux, parfois avec le renfort d’un étudiant ou d’une étudiante.