Gestion de la crise de l’asile à Bruxelles : "Il faut que les différents niveaux de pouvoir se parlent"

Reste que la répartition de ces sans-papiers et demandeurs d’asiles et la suite des événements ne sera pas simple : "le vrai enjeu à partir de demain et pour les mois à venir, c’est que les personnes demandeuses de protection temporaire puissent accéder au réseau Fedasil. Et pour l’ensemble, c’est construire des parcours et un projet migratoire. C’est un projet au plus long cours dans lequel Bruss’Help est investi ou va s’investir. Les discussions sont en cours entre le fédéral et la Région à ce propos-là."

"Il y a une forte hausse des migrations dans notre pays comme dans les autres, et je pense que c’est un phénomène qui va continuer", estime le président de l’ASBL.

Cette prédiction, il l’explique par deux phénomènes. Le premier est le contexte géopolitique : "On est dans un contexte belliqueux au niveau européen et un contexte de changement climatique qui va pousser des populations à fuir des conflits, à fuir des persécutions. Cette hausse est de plus de 20% par rapport à ce qu’on a connu antérieurement, avant 2022. Et donc, le réseau Fedasil se retrouve saturé."

Le second touche plus précisément la situation centrale de Bruxelles et l’afflux important de personnes au sein de la Capitale de l’Europe : "Un deuxième chiffre clé, c’est que le point problématique se situe en Région Bruxelles-Capitale, parce que les personnes vont y arriver et ne vont pas être accueillies directement par Fedasil. Pour vous donner une idée, un récent comptage au sein des centres sans abri classiques d’urgence donne près de 1500 personnes sans titre de séjour. Presque 70% de l’ensemble des personnes prises en charge et accueillies en Région bruxelloise sont des personnes issues des migrations. C’est donc là vraiment le point d’enjeux pour les prochaines années et les prochains mois".

Un accord de convention avec Fedasil

Bruss’Help est aujourd’hui sur le point de conclure une convention avec Fedasil. Les négociations sont pour l’instant en cours mais si elles aboutissent, l’ASBL serait chargée de coordonner l’accueil de ces demandeurs d’asile en les plaçant dans des centres d’accueil. Une manière pour Bruss’Help de devenir le chaînon manquant dans cette histoire : "Ici, le but est de mettre ensemble les personnes autour de la table, les différents niveaux de pouvoir afin de déterminer quel est le projet au niveau de la Région bruxelloise pour que chaque personne ait une trajectoire qui envoie dans un premier temps à de l’hébergement digne", indique François Bertrand.