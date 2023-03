Gestion de crise en Brabant wallon : Coyote, nouveau partenaire de la province pour informer les automobilistes en temps réel

Les messages transmis ne se limitent pas aux problèmes de circulation. Il peut s’agir, par exemple, de signaler aux utilisateurs qu’ils doivent se confiner ou quitter la zone en cas d’incident chimique, ou de relayer les messages Be Alert.

"Il s’agit de prévenir les usagers de la route qu’il y a une situation de crise à un endroit donné, explique Gilles Mahieu. Par exemple un camion renversé avec des produits dangereux, ou un périmètre d’exclusion parce qu’il y a une entreprise en feu. Donc dans ce type de situation, on va envoyer des messages à destination de tous les citoyens. Mais le fait d’avoir en plus d’autres moyens de communication tels que ceux qu’offre la société Coyote, c’est complémentaire et ça nous permet de renforcer encore cette communication."

"L’objectif de cette convention, c’est de toucher le maximum de personnes en temps réel, ajoute Vincent Hébert, le patron de Coyote Systems Benelux. En cas de crise, ce qui prévaut, c’est la rapidité de l’information."

Une telle convention existe déjà en province de Namur et Coyote espère généraliser le système à l’ensemble des provinces.