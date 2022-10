Geste de grande classe de Gregg Popovich qui prend un temps mort pour saluer les 20.000 points de DeMar DeRozan

DeMar DeRozan, l’arrière des Chicago Bulls est devenu le 50e joueur de l’histoire à dépasser la barre symbolique des 20.000 points en carrière. Une barre franchie face à son ancienne équipe des Spurs. Et pour saluer ce passage, son ancien coach Gregg Popovich a été très classe.

Gregg Popovich est sans doute l’un des plus grands coaches de la NBA. En plus d’avoir remporté des belles victoires et des titres, l’entraîneur des San Antonio Spurs a aussi la grande classe.