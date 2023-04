Gestation pour autrui : Dylan et Gérald, papas d'un petit Noa, ont fait appel à une mère porteuse au Mexique

"Beaucoup de personnes s’imaginaient qu’on ne pourrait jamais devenir parents... Et on l’a fait !" Gérald et Dylan sont les heureux papas d’un petit Noa, un bébé qu’ils sont allés concevoir au Mexique, où tout ne s’est pas passé comme prévu.

Quand deux hommes veulent devenir papas, cela reste très compliqué en Belgique. Une des options est la GPA. Mais si la gestation pour autrui n’est pas interdite, elle n’a pas de cadre légal. Aucune loi n’encadre, ni ne protège le parent d’intention, si la mère porteuse devait finalement choisir de ne pas lui confier l’enfant. Le parent d’intention doit aussi adopter le bébé. L’intervention d’une tierce personne dans la conception d’un enfant fait surgir des questions éthiques, morales, juridiques et psychologiques.

La GPA est donc un sujet très complexe. Face à cette situation, Gérald et Dylan ont opté pour une agence privée au Mexique. Après un an d’attente et plusieurs essais d’insémination ratés, ça y est : ils attendent un heureux évènement. Noa est sur le point de naître quand ils prennent l’avion. À peine arrivés à Mexico, l’enfant est déposé dans les bras et leur vie de papas commence, le stress qui va avec aussi.

"On pensait que c'était un processus clean à tous points de vue et qu’on pouvait y aller les yeux fermés", mais au moment de prendre l’avion du retour vers la Belgique, le passeport de Noa n’est toujours pas là. Dans les rues de Mexico, valises et bébé dans les bras, les voilà bloqués loin de chez eux.

C’est finalement avec l’aide de leur bourgmestre que leur sera délivré un passeport provisoire par l’ambassade. Après un an d’attente, plusieurs inséminations ratées et 3 mois intenses sur le sol mexicain, ils profitent enfin de leur nouvelle vie de famille, à Aubange, en province de Luxembourg.