Gershwin, autodidacte et créateur d’une certaine culture américaine

La vie brève de Gershwin

A l'aide d'archives, commentées par des spécialistes, Jean-Frédéric Thibault retrace chronologiquement la vie brève de George Gershwin, emporté par une tumeur au cerveau, en 1937, il avait 38 ans. Un portrait qui s'articule autour de quatre de ses compositions les plus importantes : "Rhapsody in Blue", "Concerto in F", " Un Américain à Paris" et "Porgy and Bess". Chacune a bousculé les codes de son temps et suscité la polémique, mais aussi récolté un succès public immédiat. Ce fut le cas de "Porgy and Bess", qui a déstabilisé le cénacle de l'opéra avec son casting exclusivement noir - une déclaration de guerre délibérée de George Gershwin à la ségrégation - et sa tonalité jazzy.

"Gershwin, le classique américain", un documentaire de Jean-Frédéric Thibault.