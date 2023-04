Gerry Beckley, membre fondateur du groupe America, en solo avec "Aurora" son 9e album

Sa voix douce et émouvante, associée à sa virtuosité instrumentale, lui a permis de se démarquer en tant qu’artiste accompli, reconnu pour sa contribution au genre musical. Au-delà de sa carrière musicale, Gerry s’est également engagé en faveur de causes environnementales et humanitaires, témoignant de sa conscience sociale et de son éthique personnelle. En 2022 sortait son 9e album solo "Aurora".