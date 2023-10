Gerpinnes : Le Bourgmestre Philippe Busine ne se représentera pas pour un quatrième mandat – Entretien

Il aura presque 74 ans lors des élections communales en octobre 2024. Philippe Busine a annoncé hier sa décision de ne pas briguer une quatrième écharpe mayorale. Depuis la fusion des communes en 1977, personne avant lui n’a assumé la fonction de bourgmestre lors de trois législatures successives. 18 ans dans une fonction qui a nécessité toute son attention. Une fonction usante mais qu’il quittera avec le sentiment du devoir accompli.

Entretien avec le futur ex-bourgmestre de Gerpinnes.

La rédaction : Philippe Busine, votre carrière politique est dorénavant presque derrière vous.

Philippe Busine : Ma carrière de bourgmestre est probablement derrière moi. Je ne me présenterai plus, en tout cas comme bourgmestre, aux prochaines élections. Voilà. 18 années consécutives, c’est fatigant. Une fois qu’on a un certain âge, et j’aurai 74 ans pratiquement au moment de reprendre un quatrième mandat, je ne pense pas que ce soit tout à fait raisonnable. On commence à être affaibli au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau intellectuel, il faut le reconnaître. Et donc voilà. Place aux jeunes.

La rédaction : Quels sont les bons souvenirs, les réussites de vos trois mandats ?

Philippe Busine : Des bons souvenirs, il y en a beaucoup. Avant de devenir bourgmestre, j’étais architecte. Avant, j’avais une clientèle, des gens qui, en principe, étaient un petit peu plus aisés que certains. Mais dans la fonction de bourgmestre, j’ai rencontré des gens dans des situations très très délicates, des personnes que je n’aurais pas pu connaître avant. Et aussi des personnalités, des gens connus ou reconnus, etc. Donc les échanges avec les gens, que ce soit les petits, les grands, c’était vraiment très très intéressant pour moi qui suis un humaniste dans l’âme. Ça, ça m’a apporté beaucoup.

La rédaction : Et dans les réalisations dans la commune ?

Philippe Busine : Alors dans les réalisations, bien évidemment, le Ravel ou le Pré Ravel qui s’est fait et qui continue à se faire en fonction des subsides, en fonction des moyens et des opportunités. Nous avons aussi fait des acquisitions, me semble-t-il, intéressantes pour l’avenir. Par exemple, toute l’infrastructure du tennis de Lausprelle, une maison ici dans le centre de Gerpinnes qui devrait voir le jour dans quelques années en tant que maison multi-services. Donc voilà, je vais dire, en ce qui me concerne essentiellement, c’est de l’infrastructure, vu mes antécédents d’architecte. Voilà, on a quand même fait pas mal de choses. Et puis des investissements. On a fait pour plus d’1.700.000 € d’achat de biens. Donc on a enrichi le patrimoine, ce qui n’est pas négligeable du tout. Tout ça sans augmenter les taxes. On ne s’est pas mal débrouillé. On a essayé d’aller chercher des subsides le plus possible, ce qui devient très difficile maintenant vu la conjoncture actuelle. Et donc voilà, moi je pense que tout ça c’est positif. Ce n’est pas une fierté personnelle, mais je suis satisfait du travail accompli.

La rédaction : Sous votre fonction de bourgmestre et avec la reconnaissance par l’UNESCO des Marches Folkloriques de l’Entre-Sambre et Meuse, Gerpinnes s’est inscrite plus que jamais comme la capitale de ces Marches.

Philippe Busine : Oui, mais elle n’avait pas besoin de l’UNESCO pour ça. Nous étions déjà la capitale des Marches. La Sainte-rolende, c’est connu. Il y en a qui disent "mondialement", mais il ne faut quand même pas exagérer. Mais c’est quand même un folklore et une procession qui est reconnue non seulement dans la région, mais aussi dans notre pays puisqu’en général à la Sainte-Rolende, nous avons les médias qui débarquent. Mais l’UNESCO, ce n’est pas moi qui ait mené le dossier, bien que j’y ai travaillé un petit peu dans l’ombre pour le bourgmestre précédent, puisque j’avais préparé des dossiers, etc. Notamment pour essayer d’avoir la reconnaissance et le classement du parcours, ce que nous n’avons pas pu obtenir. Mais c’est un plus, bien évidemment pour le folklore et pour la région, ça, c’est un fait.

La rédaction : Ce troisième et donc ultime mandat a été marqué par des événements très importants pour la population et votre rôle de bourgmestre a été essentiel : le COVID et puis ces catastrophiques inondations sur la commune ?

Philippe Busine : Oui, effectivement. C’est peut-être aussi ce qui m’a usé prématurément, si je puis dire. On a parlé du blues des bourgmestres. De beaucoup de bourgmestres qui voulaient abandonner la fonction ou ne voulaient plus se représenter. C’est vrai que ça a été des moments très difficiles.

Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont fait que, dans les trois mandatures, c’est la plus compliquée que j’ai vécue. On a commencé d’ailleurs par de grosses surprises au niveau de travaux de l’Allée des Bouleaux aux Flashes (ndlr ceux qui connaissent comprendront…). D’un million de budget prévu, nous sommes arrivés à 4 millions. Donc ça fait 3 millions dans la vue. Ce qui nous a perturbés dans la réalisation de travaux de voirie par après.

Administrativement, il y a eu du changement aussi. On a un directeur qui est parti pour deux ans puis qui est revenu. Ça a perturbé le fonctionnement de l’administration.

Puis les inondations, effectivement, le COVID bien évidemment. Et puis la crise. La crise énergétique et l’inflation galopante qu’on n’avait plus connue depuis 1965. Cette inflation qui plombe le budget communal et qui nous oblige à mettre de côté certains projets. C’est très compliqué. Ça a été fatigant, ça a été usant, stressant parfois.

La Rédaction : Le candidat bourgmestre après vous, il est tout désigné ?

Philippe Busine : Il est tout désigné. C’est un garçon qui a de l’intelligence, de l’expérience, qui est dynamique, qui est un gerpinnois convaincu. C’est Julien Matagne.

La rédaction : On se tourne vers l’avenir. Vous irez au terme de votre mandat, évidemment. Mais vous ne vous représenterez plus. Comment allez-vous occuper votre temps ?



Philippe Busine : Oh ça, il n’y a pas de souci. J’ai beaucoup de choses à rattraper. J’ai délaissé ma famille, certainement. J’espère que mes enfants et que mon épouse ne m’en veulent pas de trop. Mais je vais essayer de rattraper ce temps-là. J’ai des petits enfants maintenant, donc je vais pouvoir m’en occuper aussi. J’ai encore pas mal de choses à faire chez moi. Des travaux oubliés pendant 18 ans. J’ai des passions aussi et des intérêts au niveau culturel : peinture, sculpture, théâtre, musique, etc. Voyager peut être aussi un peu, tant qu’on sait le faire. Faire du sport pour essayer d’éliminer les kilos de trop et retrouver une santé un peu meilleure que celle que j’ai pour le moment. Je crois que c’est déjà un beau programme pour les années à venir, en espérant qu’elles puissent être les plus longues possible.

La rédaction : Pendant 18 ans, vous avez pris très très peu de vacances.



Philippe Busine : Très très peu. En moyenne, je vais dire peut-être sept ou huit jours par année. Donc oui, effectivement, très très peu. Ah non mais c’est un métier passionnant. Mais voilà, je viens à la commune le samedi matin, je viens le dimanche matin. Je suis là toute la semaine du matin jusqu’au soir. Pratiquement arrivé le premier certainement parti le dernier. Mais bon. Je partirai sans regret. Enfin si ! Des regrets. Des choses qui n’ont pas pu aboutir ou pas suffisamment vite. Les regrets, je vais dire, c’est la lenteur administrative. C’est quelque chose de pesant, surtout pour un ancien indépendant, que ce soit en interne, mais c’est surtout au niveau de la Région wallonne, au niveau des tutelles, etc. C’est pénible, c’est beaucoup trop long et ça fatigue les gens.