Gerpinnes : La Châsse de Sainte-Rolende doit être protégée

Elle est malheureusement victime de son succès. Chaque année, la châsse de Sainte-Rolende est portée à travers les rues et chemins de l’entité de Gerpinnes. Un périple de plus de 30 kilomètres. Au gré de son parcours, marcheurs, pèlerins et simples touristes s’en approchent afin de toucher le précieux reliquaire pour s’attirer les grâces de la sainte. Un rituel qui sera désormais limité. Julien Herman, échevin du folklore l’explique : "on remarque que la châsse est victime de son succès. Il y a de plus en plus de marcheurs, de plus en plus de pèlerins et de personnes qui viennent assister aux moments forts de la Sainte-Rolende. Et la châsse s’abîme. Tout le monde veut la frotter. On a vu par le passé des gens la frotter avec des bijoux, des calots, des képis, des fusils, des haches, des baguettes de tambour… Ce sont des gestes à éviter absolument. Les plaquettes ornées en argent et en cuivre doré se dégradent, se décollent, des vis tombent. On cherche la meilleure solution pour la préserver au mieux".