Germain Louvet, le danseur étoile prend la plume pour questionner "Des choses qui se dansent"

"Quand on parle de la danse classique, et plus encore de l’Opéra de Paris, on pense beaucoup à la compétition. J’ai pu me rendre compte que cette compétition n’est pas néfaste, au contraire elle crée des amitiés, des liens très forts. Nous restons une troupe, nous sommes un collectif. On nous propose des spectacles ensemble sur scène, et cela génère énormément de liens, de rapports, de relations. La compétition, la pire, c’est avec soi-même. Ce n’est pas comme un sport de rapidité, ou d’une équipe contre une autre. On ne doit pas faire un temps, ou sauter le plus haut, ou faire le plus de pirouettes. On est là pour donner le meilleur de soi-même : émouvoir, danser, bouger. Questionner, donner au public la possibilité de s’identifier, de se rappeler des souvenirs. Lui donner une saveur".