Germain Gigounon : "David Goffin est en train de reprendre conscience que tout est possible"

David Goffin va tenter, ce vendredi, de battre le treizième joueur du monde, le Polonais Hubert Hurkacz, et de se qualifier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. C’est avec Germain Gigounon qu’il prépare cette rencontre. Son ami, et coach depuis un an et demi, s’est confié à la presse belge, avant ce rendez-vous important. Le premier à ce niveau, en Grand Chelem, depuis qu’ils travaillent ensemble…

Germain, on devine souvent très bien si un joueur va bien ou pas, rien qu’en voyant son attitude sur le court. L’attitude de David montre qu’il va bien…

Oui, il est très bien dans ce tournoi, et il est très bien depuis un moment. Son attitude est ce qui me fait le plus plaisir. Il est combatif, il a le regard conquérant, il s’encourage, il montre qu’il a envie. C’est vraiment chouette à voir. Il se sent mieux depuis un petit moment. Il a fait de gros efforts quand c’était plus compliqué, et il mérite vraiment ce qui est en train de lui arriver. Il faut continuer, calmement, mais avec la même énergie.

Parmi toutes ses qualités, il y a sans aucun doute le courage. La période plus compliquée a été longue, et il fallait du courage pour continuer à y croire et à se battre. Et pour ne pas écouter ceux qui n’y croyaient plus et prétendaient que c’était fini pour lui…

Il fallait énormément de courage. David est quelqu’un qui n’exprime pas toujours énormément ses sentiments, mais cela a été compliqué. Il a dû prendre sur lui, et toute l’équipe autour de lui était là pour l’aider. On avait confiance en lui, et il avait confiance en l’équipe. Ca l’a vraiment aidé, d’être soutenu à ce moment-là. Maintenant, il en profite, et il se fait plaisir sur le terrain.

A-t-il encore une marge de progression ? Est-il capable d’encore atteindre le niveau de 2017 par exemple ?

Oui, clairement. Mais cela vient au fil de petites étapes. Il est en train de les passer. Il revient petit à petit. Et il rejoue régulièrement contre les joueurs du top. Il en a déjà battus, et il en a déjà accrochés, comme Nadal à Madrid. Et je crois que là, il est vraiment en train de reprendre conscience et confiance que tout est possible.